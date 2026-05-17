El procés per a la nova llei catalana de gestió de conflictes recull les primeres aportacions

BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat ha començat a recollir les primeres aportacions del procés participatiu impulsat per elaborar la futura llei catalana de gestió adequada de conflictes.
El procés, que es va obrir el 19 d'abril, pretén incorporar les aportacions de la ciutadania, els professionals i els agents vinculats a aquest àmbit en la preparació de l'avantprojecte de llei, informa el departament en un comunicat aquest diumenge.
Impulsat pel Centre de Mediació de Catalunya, aquest procés vol "reforçar i ampliar" l'ús de la mediació i d'altres mitjans de gestió adequada de conflictes com a alternativa a la via judicial, promovent una cultura del diàleg, l'acord i la convivència.
El procés participatiu ja està obert i s'estructura en diverses fases: actualment està en fase de presentació i participació, que inclou sessions presencials en tot el territori, dirigides a professionals i ciutadania, així com mecanismes de participació en línia oberts fins al 18 de juny.
Els debats s'organitzen al voltant de 3 eixos --regulació de l'exercici professional en la gestió adequada de conflictes, abast i funcionament dels procediments i necessitats de la ciutadania-- i les aportacions es valoraran de cara a l'elaboració de l'avantprojecte de llei.