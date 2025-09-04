El principal investigat per l'assassinat d'Helena Jubany, citat a declarar el 26 de setembre

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
La jutgessa instructora del 'cas Helena Jubany' ha citat a declarar al principal investigat davant del Jutjat de Primera Instància 2 de Sabadell (Barcelona) el proper 26 de setembre .
Així ho ha ordenat en una providència aquest dijous, a la qual ha tingut accés Europa Press, després de conèixer-se l'última ampliació de l'informe biològic d'ADN practicat sobre el jersei que Jubany portava el dia en el qual va ser assassinada.
Tenint en compte que en l'informe s'afirma que en la peça de roba es va trobar un haplotipo de cromosoma Y "que coincideix" amb el del principal investigat, la instructora demana citar-ho per esbrinar amb quants homes relacionats per la via paterna pot compartir aquest haplotipo.