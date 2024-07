La princesa i la infanta es reuneixen a Lloret amb joves dels programes de la FPdGi

Músics joves de la FPdGi dissenyen una samarreta en col·laboració amb Lola Casademunt

LLORET DE MAR (GIRONA), 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La princesa Elionor i la infanta Sofia han presidit aquest dimecres una trobada amb una trentena de joves dels programes de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) als jardins de Santa Clotilde, a Lloret de Mar (Girona).

Aquesta reunió s'emmarca en el lliurament dels 15 Premis FPdGi a la tarda, i que comptarà amb l'assistència dels reis, de la princesa i de la infanta.

Una trentena de joves han explicat a la princesa i la infanta la seva experiència en els diferents programes de la FPdGi.

QUATRE 'GENERACIONS'

Hi han participat joves de 'Generació talent', programa de desenvolupament professional, i 'Generació propòsit', que promou el lideratge social dels inscrits.

També hi han estat participants de 'Generació docents', que ofereix una formació diferencial a estudiants dels Graus d'Educació Infantil i Primària, i 'Generació art', dirigit a artistes emergents.

El premi Princesa de Girona Recerca 2023, Marc Schneeberger, nascut a Lloret de Mar, ha estat l'amfitrió d'aquesta activitat, que ha acabat amb una actuació musical dels artistes del programa 'Generació art'.

PROJECTES "SINGULARS"

El director general de la FPdGi, Salvador Tasqué, ha explicat que en aquesta trobada han posat "al dia" la princesa i la infanta sobre les activitats de la Fundació en l'últim any.

També els han presentat projectes "singulars": una sèrie que sortirà després de l'estiu sobre un projecte educatiu a pobles rurals i la producció d'una cançó pel benestar emocional dels joves.

A més a més, músics joves que participen en els programes de la FPdGi han dissenyat una samarreta solidària en col·laboració amb Lola Casademunt, que també presentaran a Elionor i Sofia.

LLOC "IDÍL·LIC"

En unes declaracions a la premsa abans de començar la trobada, l'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha assegurat que és "un luxe" per al municipi acollir joves de totes les disciplines als jardins de Santa Clotilde.

"És un lloc idíl·lic per reflexionar, per generar sinergies i per poder treballar per al futur i per al present de la societat", ha afegit.

Preguntat sobre què significa per a Lloret la visita de la família reial, Lamelas ha respost que estan textualment encantats perquè són un municipi acollidor, també amb els reis, malgrat que "tothom té la seva manera de pensar".