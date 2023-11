La princesa Elionor jura la Constitució

MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

La princesa Elionor ha jurat la Constitució aquest dimarts tal com la Carta Magna estipula que ha de fer l'hereu del tron en assolir la majoria d'edat, com és el cas de la Princesa d'Astúries, que aquest 31 d'octubre fa 18 anys.

Sobre el mateix exemplar que ho va fer el seu pare el 30 de gener del 1986, al qual se li ha afegit un encartament de les reformes dels articles 13 i 135, les úniques aprovades fins ara, la Princesa d'Astúries ha pronunciat el jurament que també va fer Felip VI.

"Juro exercir fidelment les meves funcions, guardar i fer guardar la Constitució i les lleis, respectar els drets dels ciutadans i de les comunitats autònomes, i fidelitat al Rei", ha afirmat l'hereva, davant l'atenta mirada dels seus pares, els reis Felip VI i Letícia d'Espanya, i la seva germana, la infanta Sofia.

El jurament ha estat rebut per un fort aplaudiment dels assistents, entre els quals el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, i el gruix dels seus ministres, amb l'excepció de les dues de Podem, Ione Belarra i Irene Montero, i el d'IU, Alberto Garzón.

A la sessió solemne del Congrés i del Senat a la seu de la cambra baixa tampoc no hi han assistit representants d'ERC, Junts, EH Bildu, el PNB i el BNG. Entre els presidents autonòmics, a les absències per motius ideològics del lehendakari, Íñigo Urkullu, i del president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'hi ha afegit la de Cantàbria, María José Saénz de Buruaga, ja que el govern càntabre ha d'aprovar el pressupost.

Un cop conclòs el jurament, Elionor de Borbó rebrà a mans de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i del president del Senat, Pedro Rollán, la medalla de cadascuna de les cambres. Unes medalles que el rei Felip VI ha portat durant l'acte, igual que el Toisó d'Or.