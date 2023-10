La princesa Elionor jura bandera a Saragossa en l'arrencada d'un mes clau per al seu futur com a hereva

Els reis han acompanyat l'hereva del tron per a l'ocasió i Felip VI ha fet una intervenció



La princesa Elionor ha jurat aquest dissabte bandera al costat dels seus companys de promoció a l'Acadèmia General Militar de Saragossa, on ha iniciat la seva formació castrense, en l'arrencada d'un mes clau per al seu futur com a hereva del tron que coronarà amb la jura de la Constitució davant les Corts el 31 d'octubre.

La futura capitana general de les forces armades va iniciar el passat 17 d'agost la formació militar a 'La General', com es coneix popularment a l'Acadèmia de l'Exèrcit de Terra i, després de completar la primera fase de la seva instrucció i rebre el sabre que l'acredita simbòlicament com a dama cadet, aquest dissabte ha complert amb l'acte més transcendental en la vida dels militars: el jurament de la bandera. Amb això, es comprometen a defensar Espanya, fins i tot a costa de la seva pròpia vida.

Al contrari del que va passar amb el seu pare, el rei Felip VI, la princesa d'Astúries no ha jurat la bandera en solitari, sinó acompanyada de més de 400 cadets que, com ella, han iniciat recentment la formació. Felip, que va complir amb aquest important tràmit l'octubre del 1985 en un acte que va estar presidit per Joan Carles I, ha pres aquest diumenge la paraula durant l'acte, com ja va fer en el seu moment el seu pare, que també va estudiar a 'La General'.

En aquesta ocasió, l'hereva del tron ha estat acompanyada dels seus pares, els reis, però no de la seva germana, la infanta Sofia, que està estudiant batxillerat al mateix centre de Gal·les on ho va fer ella.

En l'acte d'aquest dissabte el Govern central està representat per la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, atès que el president, Pedro Sánchez, és a Granada, on té previst un acte del PSOE.

JURAMENT DE LA CONSTITUCIÓ

Però sens dubte, el dia més assenyalat al calendari de la princesa d'Astúries és el 31 d'octubre. Aquest dia assoleix la majoria d'edat i, tal com fixa la Constitució, jurarà la Carta Magna davant les Corts en una sessió solemne al Congrés dels Diputats, a la qual només hi seran presents els reis i la infanta Sofia.

La Zarzuela va resoldre recentment les especulacions sobre l'eventual presència del rei emèrit en el jurament de la Constitució de la seva neta, atès que quan el llavors príncep d'Astúries va fer el mateix el 30 de gener del 1986 va ser-hi present Joan Carles I, el seu avi. Aquest cop, tan sols assistirà a la celebració familiar que tindrà lloc al palau del Pardo.

Els pares del rei tampoc no assistiran a l'entrega del Collaret de l'Ordre de Carles III que tindrà lloc al palau Reial després de l'acte protocol·lari al Congrés, ni a l'esmorzar que tindrà lloc per l'històric jurament de la futura reina al qual seran convidades les més altes autoritats de l'Estat.