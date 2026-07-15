La princesa Elionor i la infanta Sofia visiten el jaciment d'Empúries amb un grup de joves

Després s'uniran als reis per reunir-se amb el Consell Assessor Jove de la Fundació Princesa de Girona
SANT MARTÍ D'EMPÚRIES (GIRONA), 15 (EUROPA PRESS)
La princesa Elionor i la infanta Sofia han visitat aquest dimecres al matí el jaciment arqueològic d'Empúries (Girona) juntament amb diversos joves dels programes de la Fundació Princesa de Girona.
Han arribat al jaciment cap a les 12.15 hores i la visita s'emmarca en els Premis Princesa de Girona 2026, que es van lliurar dimarts en una gala al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Han estat acompanyades per la directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) d'Empúries, Mònica Borrell, i la directora tècnica, Marta Santos.
Elionor i Sofia han descobert les ruïnes amb diferents joves dels programes de la Fundació provinents de Girona, Barcelona i Lleida; joves arqueòlegs que treballen al jaciment, i també 3 premiats d'aquest any: Gemma Blasco, Hatim Azahri i Patricia Aymà.
Durant el recorregut, guiades per l'arqueòleg Joaquim Tremoleda, han pogut conèixer de prop el jaciment, l'únic de la Península davant el mar Mediterrani i on es poden apreciar les restes d'un enclavament colonial grec i d'una ciutat romana, i també visitaran l'espai museístic.
CIUTAT GREGA I ROMANA
Al jaciment hi ha dues ciutats: Emporion, fundada pels grecs al segle VI aC i l'única ciutat grega que es conserva a la Península, i Emporiae, construïda al segle I aC sobre les restes d'una instal·lació militar anterior.
Segons explica la Fundació, la visita s'emmarca en la voluntat d'aquesta institució de donar a conèixer un espai "emblemàtic i patrimonial" de la província de Girona.
Després d'aquest recorregut, la princesa i la infanta s'uniran als reis Felip VI i Letícia per assistir a la presentació de les conclusions del Consell Assessor Jove (CAJ) de la fundació, i després es faran una fotografia de família amb el CAJ i els premiats.