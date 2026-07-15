La princesa Elionor i la infanta Sofia visiten el jaciment d'Empúries (Girona) amb un grup de joves

GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS
SANT MARTÍ D'EMPÚRIES (GIRONA), 15 (EUROPA PRESS)
La princesa Elionor i la infanta Sofia han arribat aquest dimecres cap a les 12.15 hores al jaciment arqueològic d'Empúries (Girona) per visitar-lo amb diversos joves dels programes de la Fundació Princesa de Girona.
La visita s'emmarca en els Premis Princesa de Girona 2026, que es van lliurar dimarts en una gala al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Els acompanyen la directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) d'Empúries, Mònica Borrell, i la directora tècnica, Marta Santos.
Elionor i Sofia descobriran les ruïnes juntament amb integrants dels programes de la Fundació, provinents de Girona, Barcelona i Lleida; joves arqueòlegs que treballen al jaciment, a més de 3 premiats d'aquest any: Gemma Blasco, Hatim Azahri i Patricia Aymà.
Durant el recorregut, podran conèixer de prop el jaciment, l'únic de la península Ibèrica situat davant el mar Mediterrani i on es poden apreciar restes d'un enclavament colonial grec i d'una ciutat romana, i també visitaran l'espai museístic.