La princesa d'Astúries es prepara per posar rumb a Amèrica en el 'Juan Sebastián Elcano', amb els reis de testimonis

L'hereva del tron continuarà la seva instrucció a bord del buc escola fins a principis de juliol

MADRID, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

El buc escola 'Juan Sebastián Elcano' partirà aquest dissabte del port de Cadis en el seu XCVII creuer d'instrucció amb 76 guàrdia marines a bord, entre ells la princesa d'Astúries, que durant els pròxims sis mesos de navegació completarà la seva instrucció naval i visitarà vuit països, a més de diversos ports espanyols.

La princesa Leonor seguirà els passos del seu pare, Felip VI, i del seu avi, Joan Carles I, tal com li va recordar el rei el dilluns passat durant la celebració de la Pasqua Militar, a la qual l'hereva del tron i futura capitana general dels exèrcits va assistir per segon any consecutiu.

L'experiència, va dir el monarca a la seva filla gran, "quedarà, com em va passar a mi i també al teu avi, entre els teus millors records de la formació militar". "La mar és un aprenentatge i desafiament permanent, en ocasions intransigent i cru, sense marge per a excuses", va subratllar Felip VI.

El cap de l'Estat també va posar l'accent que, al marge de la formació naval, les visites que es fan a diferents països iberoamericans durant la navegació --vuit en aquesta edició-- també contribueix a l'experiència, ja que es preveuen activitats en terra a diferents ports.

"El continent americà, els seus països, les seves costes i cultures, que començaràs a conèixer, amb tanta petjada espanyola, t'ensenyarà molt del que vam ser i també som", va traslladar a la princesa Leonor, a qui va desitjar que, igual que els seus companys, aprofitin al màxim "el coneixement i l'experiència marinera i humana que ofereix aquest viatge; perquè us seguirà valent, com m'ha valgut a mi, per a tota la vida".

La princesa d'Astúries, igual que la resta de guàrdia marines de primer, es troba a bord del veler des d'aquest dimecres a la tarda i durant el dijous i el divendres ja ha fet algunes activitats en el marc de la seva instrucció, incluída la pujada al masteler.

PARTIDA DE CADIS RUMB A AMÈRICA

El comiat del 'Juan Sebastián Elcano' al port de Cadis estarà presidida pels reis, que viatjaran fins a la ciutat andalusa per acomiadar la seva filla i els seus companys, que no tornaran a Espanya fins a principis de juliol.

El port on recalarà serà Santa Cruz de Tenerife, on està prevista la seva arribada el 17 de gener, per després dirigir-se cap a Las Palmas de Gran Canària, on arribarà el 21 de gener. D'aquí, posarà rumb cap a Amèrica creuant l'Atlàntic.

Salvador de Badia serà la primera destinació americana el 14 de febrer, després de tres setmanes de navegació. D'aquí, continuarà cap a Montevideo, on arribarà el 5 de març, i després continuarà cap a Xile. Allà, recalarà als ports de Punta Arenas (20 de març) i Valparaíso (4 d'abril), ja al Pacífic.

El buc escola amb la princesa d'Astúries a bord arribarà a El Callao (Perú) el 18 d'abril per continuar cap a Panamà i creuar el canal el 6 de maig per entrar al Carib. Després d'això, arribarà al port de Cartagena de Indias (Colòmbia) el 9 de maig, on està previst també visitar Santa Marta, i d'aquí continuarà fins a Santo Domingo (República Dominicana), on se l'espera el 19 de maig.

L'última parada serà a Nova York (Estats Units), el 5 de juny. D'allà, 'Elcano' navegarà de retorn cap a Gijón, on està prevista la seva arribada el 3 de juliol, si bé la princesa Leonor no tornarà a creuar l'Atlàntic amb els seus companys.

Si escau, volarà des dels Estats Units a Espanya per embarcar-se en una fragata i continuar amb la seva formació naval i marinera, per tornar a sumar-se a la tripulació de 'Elcano' en aquest port asturià per completar la travessia amb ells fins a Ferrol, on atracarà el 9 de juliol i continuar fins a l'Escola Naval de Marín, on arribarà el 14 de juliol.

Llavors, la princesa Leonor completarà el seu segon any de formació militar, després de completar durant el primer la instrucció a l'Exèrcit de Terra. En tornar de l'estiu, la filla gran dels reis acabarà el seu periple castrense a l'Acadèmia de l'Exèrcit de l'Aire a San Javier (Múrcia).