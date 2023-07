La primera votació a la Diputació de Barcelona acaba sense candidat amb majoria absoluta

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

La primera votació per triar el president de la Diputació de Barcelona ha acabat sense que hagi sortit elegit cap candidat amb majoria absoluta, la mínima requerida en aquesta primera volta, en espera que en la segona es pugui proclamar un president per majoria simple.

A l'elecció s'hi han presentat l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, la socialista Lluïsa Moret; el candidat d'ERC, Dionís Guiteras; la de Junts, Neus Munté; el del PP, Xavier García Albiol, i el de Vox, Jordi Albert, mentre que ni els comuns ni Tot per Terrassa (TXT) han presentat candidat en aquesta primera votació.

Moret ha obtingut 25 vots --els dels comuns, TXT i els dos diputats d'Impulsem Penedès (que es van presentar en coalició amb Junts)--, mentre que Guiteras n'ha rebut 10; Munté, 10; Albiol, quatre; i Albert, un.

Si aquesta mateixa votació es repeteix en la segona votació, Moret seria proclamada presidenta de la Diputació de Barcelona.

Després de les eleccions municipals, el PSC va obtenir 17 diputats provincials, seguit de Junts, amb 12; d'ERC, amb 11; els comuns, amb cinc; el PP, amb quatre; TXT amb un, i Vox també amb un.

Per elegir president es requereix majoria absoluta --26 vots de 51-- en una primera votació i, si no s'aconsegueix, majoria simple en la segona: si hi ha més d'un candidat a la presidència, la guanya el que aconsegueix més vots dels diputats del ple.