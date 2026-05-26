La primera jutgessa del cas Plus Ultra va apuntar al responsable policial de Barajas per rebre "favors" de la trama

MADRID 26 maig (EUROPA PRESS) -
La titular del jutjat d'instrucció 15 del Tribunal d'Instància de Madrid, Esperanza Collazos, va assenyalar a l'inici de la investigació del cas Plus ultra el comissari de la Policia Nacional responsable de l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Jesús María Gómez Martín, per presumptament haver rebut "favors i gratificacions" de la trama.
Segons consta en el sumari del cas Plus ultra, al qual ha tingut accés Europa Press, la presumpta trama hauria contactat amb el comissari Jesús María Gómez Martín, actual cap de la Policia Nacional a les Canàries.
La investigació de la jutgessa Collazos, primera instructora abans d'inhibir-se a favor de l'Audiència Nacional, també apuntava a suposades activitats il·lícites que es duien a terme a l'aeròdrom de Cuatro Vientos, a Madrid.
Els indicis es van obtenir a partir d'un xat amb el nom Danilo-España en què participaven l'advocat Miguel Palomero i Danilo Díazgranados, un empresari veneçolà que figura com a presumpte intermediari dels investigats pel rescat de 53 milions d'euros de l'aerolínia Plus Ultra.
La causa recull que en els escorcolls ordenats al desembre a la seu de Plus Ultra es va trobar una targeta de visites a nom del comissari Jesús María Gómez Martín, amb el seu nom manuscrit a l'anvers.
El comissari va ser el responsable policial que l'any 2020 va ser present a Barajas durant el polèmic aterratge a Espanya de l'aleshores vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez. Va deixar el càrrec el 2022 per assumir la prefectura de la Policia Nacional a les Canàries.