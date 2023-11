El primer Tren-Networking Femení entre Barcelona-Marsella impulsarà l'emprenedoria

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

El primer Tren-Networking Femení partirà de Barcelona el pròxim 23 de novembre amb destinació a Marsella (França) amb l'objectiu de fomentar les connexions de negoci, tant nacionals com internacionals.

L'expedició, organitzada per l'emprenedora Rosaura Alastruey que compta amb la col·laboració de Renfe, estarà formada per vuit dones de diferents sectors que partiran de Barcelona en un AVE directe a Marsella, i tindrà lloc del 23 al 25 de novembre.

Les passatgeres assistiran a una taula rodona per analitzar les diferències entre l'emprenedoria espanyola i la francesa, en les 'Journées de l'Entreprenauriat Féminin (JEF)' de Marsella, i participaran en formacions i activitats a bord del tren, com una sessió de LinkedIn com a eina de networking i una dinàmica de Lego Serious Play.