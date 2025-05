El Primavera Sound estrenarà La Terrassa d'Estrella Damm amb els xefs de Compartir, Jubany i Artur Martínez

BARCELONA 31 maig (EUROPA PRESS) -

El festival Primavera Sound estrenarà del 4 al 8 de juny La Terrassa d'Estrella Damm - El Restaurant amb els cuiners Oriol Castro, Eduard Xatruch, Mateu Casañas, Nil Dulcet (Compartir Barcelona), Nandu Jubany (Can Jubany) i Artur Martínez (El Buen Gusto).

Dins del Parc del Fòrum, qui tingui entrada per al festival podrà accedir a un menú tancat de 45 euros, servit a taula en un espai amb capacitat per a 160 persones per torn i amb tres serveis diaris (20.00, 21.30 i 23.00), informa Estrella Damm en un comunicat.

El menú inclou els entrants de Dulcet, Jubany i Martínez, un segon plat a escollir, postres, i Estrella Damm, patrocinadora principal del Primavera Sound.

Els xefs del restaurant Compartir Barcelona oferiran un bou de mar amb crema d'alvocat; Nandu Jubany (Can Jubany) servirà la seva croqueta de pernil ibèric, i Artur Martínez (El Buen Gusto), un biquini coreà ideat per a aquesta ocasió.

Les reserves ja es poden fer a través de l'aplicació oficial del festival.