La prima negativa de l'OPA sobre Sabadell s'amplia fins al 8,6% després de decidir BBVA seguir endavant

Sabadell tanca amb una pujada del 0,99%, fins a 3,369 euros per acció, mentre que BBVA cau un 1,87%, fins a 15,76 euros
MADRID, 12 ago. (EUROPA PRESS) -
La prima negativa de l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA sobre Banc Sabadell s'ha tornat a ampliar aquest dimarts fins al 8,6% després de la decisió del banc liderat per Carlos Torres de no desistir de l'oferta malgrat el nou panorama.
En la sessió d'aquest dimarts, Banc Sabadell ha pujat un 0,99%, fins a situar-se en 3,369 euros per acció, mentre que BBVA ha caigut un 1,87%, fins als 15,76 euros.
Tots dos valors han reaccionat així després que BBVA informés ahir després del tancament del mercat que havia decidit continuar amb l'OPA, malgrat que tenia l'opció de desistir després que Sabadell aprovés a la seva junta d'accionistes la venda de TSB a Banco Santander i el repartiment d'un 'macrodividend' de 2.500 milions d'euros.
"Una vegada analitzats els acords adoptats i considerant la informació disponible, BBVA ha decidit no desistir de l'oferta per aquesta causa i, per tant, la mateixa es manté vigent conforme al previst en la normativa aplicable", va assenyalar en el comunicat remès a la CNMV.
La prima de l'OPA actualment és negativa, i ho porta sent la major part de 2025. Això implica que si avui es realitzés el bescanvi de l'OPA, els accionistes de Banc Sabadell perdrien diners comparant el valor de les seves accions amb el valor dels títols de BBVA i el dividend en efectiu que rebrien a canvi.
La prima havia arribat a ser negativa en un 14,1%, encara que després de la presentació del pla estratègic de BBVA i les seves previsions de beneficis s'havia reduït fins al 6%. Aquest dimarts, la prima s'ha tornat a eixamplar per la diferència entre cotitzacions fins al 8,6%.
El proper pas en aquesta OPA, que porta sobre la taula 15 mesos, és que es publiqui el fullet de l'operació, cosa que es produirà a principis de setembre. Cinc dies després que es faci públic el fullet s'obrirà el període d'acceptació.
Aquest període pot durar entre 15 i 70 dies, segons la normativa espanyola aplicable. No obstant això, com també intervé la legislació nord-americana, el període mínim seria de 30 dies. Sigui el que sigui el període que decideix aplicar BBVA, posteriorment podria ampliar-ho fins a arribar a aquest màxim de 70 dies.