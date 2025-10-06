Prieto veu Tarragona com "el segon gran pol econòmic, cultural i turístic de Catalunya"

TARRAGONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha definit aquest dilluns Tarragona com "el segon gran pol econòmic, cultural i turístic de Catalunya", citant com a exemples el Port de Tarragona, l'Aeroport de Reus i el complex petroquímic.
Ho ha dit en el 25è aniversari del conjunt arqueològic de Tàrraco com a patrimoni mundial per la Unesco, en el qual també han estat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, i la subdelegada del Govern central a Tarragona, Elisabet Romero.
"Avui podem dir que la feina discreta i constant ha donat els seus fruits", ha destacat Prieto, qui ha felicitat la ciutat per haver cuidat el conjunt arqueològic, que ha qualificat de tresor que pertany a tota la humanitat, textualment.
D'altra banda, ha recordat unes paraules de l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, "Tarragona està de moda", per incidir en inversions del Govern central a través del Ministeri de Cultura.
S'ha referit concretament a la nova biblioteca pública de l'Estat, que se situarà al complex de la Tabacalera amb una inversió de 20 milions d'euros i que la convertirà en la segona més gran de Catalunya, amb 10.000 metres quadrats.