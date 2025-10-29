Prieto veu "compatible" que la policia segueixi a la Prefectura de Via Laietana i sigui espai de memòria

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, veu "totalment compatible" que la Prefectura de Via Laietana, a Barcelona, continuï com a seu de la Prefectura Superior de la Policia a Catalunya i que, al seu torn, s'estableixi com a espai de memòria.
En un missatge a X recollit per Europa Press aquest dimecres, s'ha dirigit al PP i ha assegurat que "ni la Policia ni la Guàrdia Civil desapareixeran de Catalunya", i ha afegit que la presència dels dos cossos està plenament garantida i la seva labor àmpliament reconeguda, textualment.
"Treballem cada dia en coordinació amb els Mossos i amb el Govern per reforçar la seguretat i servir a tota la ciutadania", ha recalcat.