Prieto es reuneix amb el cònsol d'Ucraïna a Barcelona en el quart aniversari de la guerra

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA
BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha rebut aquest dimarts a la seu de la delegació el cònsol general interí d'Ucraïna a Barcelona, Oleg Grabovetskyy, i el cònsol honorari d'Ucraïna a Girona, Dmytro Snizhko, en el quart aniversari de l'inici de la guerra al país.
A més dels dos representants institucionals, Prieto també s'ha reunit amb membres de la societat civil ucraïnesa, amb al voltant d'una trentena de persones procedents de diferents entitats i associacions ucraïneses amb presència a Catalunya, ha informat la Delegació en un comunicat.
En la trobada, Prieto ha reiterat el suport ferm i sostingut del Govern d'Espanya a la sobirania, la integritat territorial i la llibertat d'Ucraïna, en línia amb el que han expressat en "nombroses ocasions" el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el ministre d'Afers exteriors, José Manuel Albares.
En una anotació a X posterior a la trobada, Prieto ha qualificat d'"injustificat" l'atac de Rússia en territori ucraïnès i considera la situació insostenible i que no s'ha de tolerar.
Com a mostra de suport al poble ucraïnès al llarg d'aquests quatre anys de guerra, la façana de la seu de la Delegació del Govern, al carrer Mallorca 278, s'il·luminarà aquesta setmana amb els colors de la bandera d'Ucraïna.