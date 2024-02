Prieto retreu a Albiol (PP) que faci declaracions sobre immigració "que fomenten la confrontació"

BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha retret a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), que faci declaracions sobre immigració "que fomenten la confrontació" i que, a parer seu, no són pròpies de qui ha de gestionar una ciutat com Badalona.

Ho ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press aquest dijous, en referència a una intervenció d'Albiol en un col·loqui sobre immigració organitzat pel Cercle d'Economia aquest dimecres, en què va demanar no deixar "campar per les ciutats" migrants sense papers.

"Que siguin coherents i els donin papers", va dir Albiol, que després va afegir que les persones en situació irregular no poden treballar ni cotitzar i poden acabar sent víctimes de màfies.

El delegat del Govern central ha respost que "la millor atenció a les persones migrants es dona quan hi ha una col·laboració entre l'Estat, les comunitats autònomes, els ajuntaments i les entitats socials".

"Fins avui, l'alcalde de Badalona no s'ha posat en contacte amb la Delegació del Govern central per col·laborar en aquest àmbit", ha criticat.