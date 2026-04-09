Prieto respon al PP que Catalunya té més efectius de Policia i Guàrdia Civil que al 2017

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que actualment hi ha més efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya que el 2017, quan governava el PP "en un dels moments de major tensió territorial", i ha defensat la labor de tots dos cossos, després de les crítiques per falta d'agents dels populars.
En declaracions remeses a Europa Press, ha subratllat que Catalunya compta amb 4 cossos policials --Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i policies locals-- que treballen "de forma coordinada" per garantir la seguretat de la ciutadania.
Ha xifrat en més de 300 l'increment d'efectius respecte a 2017, fins a aconseguir les 6.400 places ocupades en l'actualitat, i ha afegit que està prevista la incorporació de nous agents procedents de les properes promocions de les acadèmies de formació, "dins del calendari establert".
"EFICIÈNCIA MAGNÍFICA"
El delegat ha defensat també l'actuació de tots dos cossos en infraestructures com ara ports i aeroports de titularitat estatal, així com en els llocs fronterers, on ha assegurat que desenvolupen una labor "d'una eficàcia i eficiència magnífica".
Ha posat en valor la lluita contra el crim organitzat, el narcotràfic, la tracta de persones i altres tipologies delictives, i ha assenyalat que al 2025 s'han desarticulat prop d'un centenar de grups criminals en col·laboració amb organismes internacionals i, en alguns casos, amb els Mossos d'Esquadra.
També ha esmentat altres actuacions com la lluita contra el gihadisme, la protecció del medi ambient, el control d'armes i l'expedició de documents d'identitat.
SORPRESA PER LES CRÍTIQUES
Prieto ha expressat la seva sorpresa per les crítiques del PP i ha apuntat que es produeixen "la mateixa setmana d'un cas per tots conegut", la qual cosa, al seu judici, no sembla casual, en una al·lusió vetllada al cas 'Kitchen'.
Finalment, ha garantit que el Govern Central seguirà defensant la labor de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i ha assegurat que, com a delegat, ho fa "diàriament".