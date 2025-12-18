Prieto reivindica la feina del Govern central: "Catalunya està millor que fa 7 anys"

Es treballa per integrar el bo de transports a la T-mobilitat
BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha reivindicat l'obra de govern de l'executiu liderat per Pedro Sánchez a Catalunya en els últims 7 anys: "Catalunya està millor que fa 7 anys".
Ho ha dit aquest dijous en una roda de premsa per presentar el balanç socioeconòmic de Catalunya el 2025, en la qual ha afegit que si li fan aquesta pregunta, la seva resposta és que "sí, sense cap mena de dubte" i ha assenyalat que hi ha entesa i diàleg amb el Govern, després d'una etapa que ha definit de complexa, en referència al procés.
"És un govern que dialoga", ha dit Prieto, que ha celebrat que la relació amb l'executiu català "hagi canviat de dalt a baix" i que, textualment, s'han fet passos decisius per a la normalització de la vida a Catalunya.
Ha subratllat que el resultat d'aquests set anys de govern de Sánchez ha tingut "sense voler ser triomfalista, un balanç d'èxit, amb una millora evident si es compara amb l'últim any de govern del PP".
Prieto ha dit que aquestes afirmacions es basen en dades, tot i que ha admès que el Govern central "encara té molta feina i reptes per davant".
D'altra banda, el delegat del Govern central ha explicat que es treballa per integrar el bo de transport de 60 euros mensuals anunciat per Sánchez amb la T-mobilitat de la Generalitat.
TREBALL
Prieto ha detallat que l'afiliació a la Seguretat Social a Catalunya està en xifres "rècord", amb 3,88 milions d'afiliats al novembre, dels quals mig milió són llocs de feina creats en els últims anys.
Ha afegit que actualment hi ha 485.000 ocupats més que el 2018, que els contractes indefinits han pujat un 144% respecte al 2019 i que la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) ha beneficiat 326.000 persones, un 10% dels treballadors.
El delegat ha afegit que la pensió mitjana de jubilació a Catalunya ha augmentat en 420 euros respecte al 2018, fins als 1.545 euros mensuals, xifra que ha contraposat als 1.147 euros mensuals que ha dit que rebrien els jubilats si s'hagués mantingut l'augment anual del 0,25% que es feia durant l'últim govern del PP.
INVERSIONS
Prieto ha explicat que en els últims 7 anys el Govern central ha destinat 60.768 milions d'euros més que l'anterior govern del PP a inversions a Catalunya, als quals ha dit que s'hauran de sumar els 17.104 milions de la futura condonació de deute de la Generalitat amb l'Estat.
Ha afegit que, el 2026, el Govern central transferirà gairebé 33.000 milions d'euros a la Generalitat entre lliuraments a compte i la liquidació de l'exercici 2024, un 6,6% més que el 2025.
A més a més, ha xifrat en 9.850 milions d'euros els fons Next Generation que s'han destinat a Catalunya, que han beneficiat 179.000 empreses i particulars.