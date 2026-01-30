Prieto, sobre la regularització de migrants: "Els explotadors són els únics que hi perden"

Preveu que s'hi puguin acollir unes 100.000 persones a Catalunya
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 30 (EUROPA PRESS)
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha manifestat que la regularització extraordinària de migrants a Espanya contribuirà al manteniment de l'estat del benestar i al fet que aquestes persones obtinguin un seguit de drets que són imprescindibles: "Els explotadors laborals són els únics que hi perden. Tots els altres hi guanyem".
Així ho ha manifestat en una atenció als mitjans aquest divendres a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en la qual ha recordat que aquesta serà la setena regularització extraordinària que es duu a terme a Espanya i que dues es van produir durant el mandat de José María Aznar (PP), que va regularitzar més de mig milió de persones.
Per això, ha dit estar una mica sorprès amb "aquesta deriva del Partit Popular" perquè no es tracta d'un procediment inèdit a Espanya, en les seves paraules.
Prieto ha afirmat que "segurament seran més de 100.000" les persones que es podran acollir a la regularització a Catalunya, però que el número exacte el confirmarà la Secretaria d'Estat de Migracions i el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
DRETS HUMANS
Prieto ha dit que el fet que alguns ho posin en dubte té com a objectiu intentar transmetre por, però que aquest temor és absolutament infundat, en les seves paraules textuals: "És simplement intentar utilitzar políticament una cosa que és una qüestió de drets humans, de drets socials, de persones que ja resideixen aquí i d'altra banda que és absolutament imprescindible per a la dinamització de la nostra economia".
Ha recordat que les persones no nascudes a Espanya ja suposen el 15% dels afiliats a la Seguretat Social i que ha parlat amb pràcticament tots els sectors econòmics i demanen "que hi hagi més persones que estiguin en disposició de treballar perquè ho necessiten per al creixement econòmic d'Espanya".
En aquest sentit, ha assenyalat que el Banc Central Europeu va dir que el dinamisme econòmic d'Espanya no s'entendria sense l'aportació dels migrants que han vingut d'altres països "a treballar i a aportar" i que la regularització permetrà que passin de l'economia submergida a l'economia real.
Prieto ha afegit que les persones que desitgin acollir-se a aquesta regularització hauran de provar, aportant documentació, que eren a Espanya abans del 31 de desembre del 2025, i ha negat que hi hagi un "efecte crida", perquè la data és molt limitada.