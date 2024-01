Prieto es mostra preocupat per les paraules de l'alcaldessa de Ripoll (Girona) sobre el padró

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 19 gen. (EUROPA PRESS) -

El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, s'ha mostrat preocupat per les declaracions de l'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, en relació amb la gestió de l'empadronament a la localitat.

Així ho ha dit en una roda de premsa aquest divendres després de la Junta Local de Seguretat de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), al costat de l'alcaldessa Núria Marín, i el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena.

Aquest divendres, Prieto ha donat 20 dies hàbils a Orriols per enviar un informe al Govern central en el qual expliqui la forma i els procediments en què l'Ajuntament exerceix la seva competència en matèria del padró.

"Ens preocupa molt, però ens preocupa molt més encara el discurs d'odi, de no voler integrar, el discurs contra la convivència. Les comunitats són cada vegada més diverses i plurals i hem de treballar conjuntament per fer una societat més cohesionada", ha afegit.

A més a més, Prieto ha assegurat que si d'aquí a 20 dies no reben explicacions, exigiran quines són les raons per les quals no han complert i parlaran amb l'"Estat per veure què fer".