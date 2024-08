Prieto lamenta que Orriols (AC) "confongui" un requeriment sobre empadronament amb una 'carteta'

La Delegació del Govern central va demanar a Ripoll (Girona) un informe de sol·licituds d'empadronament rebutjades



BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha lamentat que l'alcaldessa de Ripoll (Girona) i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, "confongui un requeriment d'informació del Govern central amb una 'carteta", després que a principis d'agost la instés per carta a lliurar un informe sobre l'empadronament a persones sense domicili o que viuen en infrahabitatges, amb detall de les sol·licituds que s'han rebutjat.

En un missatge a 'X' aquest dimecres recollit per Europa Press, Prieto ha respost així a un altre missatge a la mateixa xarxa social d'Orriols, en el qual criticava la missiva: "El Govern espanyol no té una altra feina que enviar cartetes sobre el padró en l'Ajuntament de Ripoll? La immigració il·legal campant lliure i amb matxet pels nostres carrers i vosaltres preocupats per si empadrono o no dins de coves o sota un pont".

En la rèplica, Prieto ha afegit: "Li envio, en aquest cas sí, una carta, la dels Drets Humans de l'ONU amb el desig que no se la prengui com una postaleta".

La carta, publicada a 'El Periódico' i consultada per Europa Press, va ser enviada el passat 7 d'agost i en ella Prieto donava un termini de 20 dies hàbils a l'Ajuntament de Ripoll per enviar un informe sobre l'empadronament en infrahabitatges i els casos rebutjats.

Aquesta missiva va arribar després que la pròpia Orriols afirmés en una entrevista que no empadronaria "a ningú que visqui en un lloc insalubre".

Prieto també va reclamar a Orriols complir "amb la normativa vigent" sobre empadronament al seu municipi, que recull que els infrahabitatges poden i han de figurar com a domicilis vàlids en el padró.

A més, li va recordar que el padró municipal és el registre administratiu l'objecte del qual és reflectir el domicili on resideixen les persones que viuen al territori i "no pot quedar distorsionat per qualsevol altra circumstància i menys si afecta als drets de la ciutadania".