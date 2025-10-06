Prieto felicita al cònsol a Tel Aviv pel seu treball amb els espanyols de la flotilla detinguts

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha felicitat aquest dilluns al cònsol general d'Espanya a Tel Aviv i al conjunt del cos diplomàtic del Ministeri d'Afers exteriors pel seu treball amb els espanyols de la Global Sumud Flotilla detinguts pel Govern d'Israel.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, Prieto ha explicat que està pendent de l'arribada dels catalans que formaven part de la flotilla i que es troben a Atenes.
"Durant tot el procés hem estat permanentment en contacte amb el Ministeri d'Afers exteriors i coordinats amb el Govern" de la Generalitat, ha afegit.