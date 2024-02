Prieto diu que no ha rebut la informació sobre el padró de Ripoll que va demanar

Retreu al PP que la Catalunya del 2024 i la del 2017 "no s'assemblen en res" i exigeix propostes

BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha explicat que no ha rebut la informació que va demanar a l'Ajuntament de Ripoll (Girona) sobre la gestió del padró municipal.

En una roda de premsa aquest divendres, ha dit que quan expirin els 20 dies de termini enviaran un document certificat a l'alcaldessa, Sílvia Orriols, perquè justifiqui l'absència d'una resposta i que, si tampoc no té rèplica, posaran la qüestió a mans de l'Advocacia de l'Estat.

La representació de l'executiu central a Catalunya va considerar que els canvis de protocols impulsats pel municipi, publicats per 'El Periódico' dimecres, poden "suposar una vulneració de l'ordenament jurídic vigent".

D'altra banda, Prieto també ha replicat al PP que la Catalunya del 2024 i la del 2017 "no s'assemblen en res", perquè a parer seu no hi ha un ambient de tensió, i ha exigit als populars propostes per millorar la convivència.

Durant la presentació del Balanç Socioeconòmic del 2023 d'aquest divendres, s'ha preguntat si el PP proposa il·legalitzar partits amb els quals "estaven negociant en secret", aplicar un 155 permanent o --textualment-- perseguir adversaris polítics.

"INDEPENDENTISME NO ÉS TERRORISME"

Prieto ha defensat que "independentisme no és terrorisme" i ha expressat la voluntat del govern de Pedro Sánchez de trobar una via de trobada entre catalans.

"No són set vots", ha assegurat en referència als diputats de Junts al Congrés, i ha assenyalat que l'executiu central segueix la via impulsada en l'anterior legislatura amb els indults i l'eliminació del delicte de sedició.