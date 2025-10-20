Prieto defensa declarar com a "greument afectades" les zones assolades per la dana Alice a Tarragona

TARRAGONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha mostrat el seu suport a considerar les zones assolades per la dana Alice a les Terres de l'Ebre (Tarragona) com "greument afectades", abans conegudes com zones catastròfiques, un mecanisme per impulsar i agilitzar mesures extraordinàries després d'una emergència de gran magnitud.
Ho ha dit aquest dilluns en una visita a les Terres de l'Ebre, acompanyat per la subdelegada del Govern central a Tarragona, Elisabet Romero, per conèixer la situació dels municipis més afectats, informa la Delegació del Govern central en un comunicat.
Prieto pretén respondre així al que assegura que són "una de les principals demandes dels alcaldes i alcaldesses", i ha afirmat que es treballa perquè la Delegació doni suport a aquesta petició dels governs locals.
En una roda de premsa posterior, ha explicitat que arran d'aquesta demanda d'agilitzar els ajuts per a aquestes emergències, l'executiu actual està adjudicant subvencions "a menys d'un any vista que es produeixi l'emergència, mentre que abans era d'entre 4 i 5 anys vista".
I en una reunió amb els alcaldes del Montsià (Tarragona) ha detallat els més de 2 milions d'euros que es van adjudicar a les Terres de l'Ebre en la resolució de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i ha ressaltat la intenció del Govern central de contribuir-hi "amb la màxima flexibilitat".