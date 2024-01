Prieto critica l'"ús partidista" de recursos de l'Estat en l'operació Catalunya

Elena assegura que és un "serial lamentable d'ús i abús de poder"



El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha criticat l'"ús partidista de recursos de l'Estat per interessos d'un partit concret" en l'operació Catalunya.

Així ho ha dit en una roda de premsa aquest divendres després de la Junta Local de Seguretat de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), al costat de l'alcaldessa Núria Marín, i el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena.

"Tots els recursos disponibles han d'estar al servei per esclarir els delictes i, posteriorment, posar-los a disposició judicial. Pensar que s'han pogut posar per a usos partidistes els recursos públics ens sembla absolutament escandalós", ha afegit Prieto.

Ha expressat que espera que el PP "no amagui el cap sota l'ala" i doni les explicacions necessàries a nivell judicial i en les comissions d'investigació que es faran durant les pròximes setmanes.

JOAN IGNASI ELENA

Per la seva banda, Elena ha afegit que li sembla un "serial lamentable d'ús i abús de poder i de la utilització de recursos públics".

"És un ús i un abús per combatre la dissidència política i combatre el moviment independentista en particular. L'Estat, a veure si reacciona o no reacciona. Tota la meva solidaritat amb les persones que han patit persecució", ha dit Elena.