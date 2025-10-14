Prieto critica Feijóo per anar a Catalunya a donar "classes d'integració"

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha criticat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aquest dimarts ha plantejat a Barcelona reforçar els requisits per accedir a la nacionalitat: "Ha vingut a Catalunya a fer-nos classes d'integració", ha criticat.
Així ho ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press en la qual ha dit, en resposta a les paraules de Feijóo, qui aquest dimarts ha afirmat que la nacionalitat no es regala, es mereix --textualment-- que "totes les persones que han aconseguit la nacionalitat se l'han guanyat", i ha afegit que els tràmits burocràtics no són simples ni fàcils.
"M'encantaria poder veure si el senyor Feijóo seria capaç de respondre a totes les preguntes que es fan en l'examen de nacionalitat sobre coneixements del país i de la Constitució, perquè potser ell no el passaria i acabaria per ser apàtrida", ha sentenciat.