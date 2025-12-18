Prieto critica el "desistiment de funcions" d'Albiol en la primera acollida dels migrants del B9

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern central, Carlos Prieto, ha criticat el "desistiment de funcions" de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en la primera acollida dels migrants que estaven situats a l'antic institut B9 de Badalona.
Ho ha dit aquest dijous en una roda de premsa per presentar el balanç socioeconòmic de Catalunya el 2025, en què ha afegit que "tothom ha complert amb la seva feina" excepte l'ajuntament de la ciutat.
"Però el que tocava a l'Ajuntament de Badalona, on és? És la pregunta que em faig. Més enllà de discursos d'odi i de muntar una roda de premsa amb un titolet perquè es veiés clarament el seu missatge", ha dit Prieto.
El delegat del Govern central ha assegurat que el consistori "ha renunciat a subvencions" per fer aquesta primera acollida, i ha recordat que aquesta és una competència dels ajuntaments.
D'altra banda, ha dit que el desnonament de dimecres és una decisió judicial que "s'ha de complir".