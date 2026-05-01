Prieto condemna el "segrest intolerable" de dos activistes de la Flotilla i exigeix el seu alliberament

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha condemnat aquest divendres el "segrest intolerable" dels dos activistes de la Global Sumud detinguts després de la intercepció de dues desenes de vaixells amb destinació a Gaza en aigües internacionals, i ha exigit el seu alliberament immediat.
"Condemno el segrest intolerable dels dos integrants de la Flotilla Sumud Global, el català Saif Abu Keshed, i Thiago Àvila, amb passaport brasiler, interceptats per Israel", ha escrit en una anotació en 'X' recollit per Europa Press.
Prieto, que manté contacte permanent amb el Ministeri d'Afers exteriors, ha exigit "el seu alliberament immediat i el respecte al dret internacional i humanitari"; ha assegurat que el Govern està mobilitzat i treballa per garantir els drets de Keshed i Àvila i fer seguiment de la situació.