Prieto assegura que hi ha "una queixa lingüística per cada 190.000 tràmits" del CNP a Catalunya

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha reaccionat a la concentració d'aquest dimarts a la Jonquera (Girona) convocada per l'ANC en suport al diputat de Junts, Isaac Padrós, que va denunciar haver patit discriminació lingüística per part de la Policia Nacional i ha assegurat que hi ha "una queixa lingüística per cada 190.000 tràmits, o un 0,00052% del total".
En declaracions recollides per Europa Press, Prieto ha traslladat el seu respecte al dret de manifestació i d'expressió i ha assegurat que "des del primer moment" en què es va tenir coneixement d'aquesta eventual incidència es van activar els mecanismes interns per esclarir els fets denunciats per Padrós.
A més, ha assenyalat que a partir de la denúncia formulada pel diputat de Junts, es va iniciar un procediment administratiu de règim interior, que permetrà recollir la informació disponible i determinar quins van ser els fets "amb totes les garanties".
Prieto ha afegit que la posició de la Delegació sobre l'atenció en català és clara i que "a les comissaries i oficines de documentació de la Policia Nacional a Catalunya es garanteix l'atenció en català" i, en aquest sentit, ha explicat que entre gener i juliol de 2026 es van realitzar 953.946 tràmits, un 3,16% més que durant el mateix període de l'any passat, i que s'han registrat 5 queixes de caràcter lingüístic.
En el mateix període de 2025 n'hi va haver-hi 6, per la qual cosa les queixes d'aquest tipus s'han reduït en un 17%: "Les dades no avalen l'existència d'un problema generalitzat en l'atenció lingüística de la Policia Nacional a Catalunya", ha assenyalat el delegat, que ha aclarit que això no significa que no es vagi a investigar l'eventual incidència.