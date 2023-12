Prieto alerta del "perill que suposa per a la democràcia el discurs de l'odi" i la polarització

Intervé en una jornada de l'Icab pels 75 anys de la Declaració Universal de Drets Humans



BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha alertat del perill que suposa per a la democràcia el discurs de l'odi" i la polarització, dels quals ha destacat la presència a les xarxes socials i la influència que tenen entre la joventut.

Ho ha dit aquest dilluns en intervenir en una jornada del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) amb motiu del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, signada el 10 de desembre del 1948, que ha inaugurat juntament amb el degà de l'Icab, Jesús Sánchez; l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) i diputada de la Diputació de Barcelona, Núria Parlón; i la tinent d'alcalde Maria Eugènia Gay.

"Partim d'una història que ens dona lloc a saber el que significa la batalla entre germans, alterar l'ordre jurídic per imposar-ne un altre per la força, que va donar lloc a més de 40 anys de dictadura i encara avui les cicatrius no estan tancades", i ha assenyalat que la Guerra Civil encara és relativament recent en el marc històric d'Espanya.

Prieto ha valorat que des de la declaració "sens dubte s'han conquistat moltíssims drets que fa 75 anys es veien impensables", si bé ha avisat que aquests drets no són definitius.

"Són reversibles, i estem vivint una onada reaccionària a moltes parts del món que precisament els posen en qüestió", i també ha recordat que hi ha múltiples conflictes bèl·lics oberts en els quals sovint es cometen vulneracions de drets fins i tot alterant l'ordenament jurídic per fer-ho.

GAY: ELS DRETS NO SÓN DEBATIBLES

Gay, que ha pronunciat la conferència inaugural titulada 'Els drets humans, del local a l'universal', ha valorat que aquests drets no han d'estar subjectes a debat polític, "simplement s'han d'aplicar", la qual cosa ha remarcat que és un deure els poders públics.

La tinent d'alcalde de Barcelona ha reivindicat la Constitució per donar l'"encaix més brillant" a aquests drets; en nom del consistori barceloní, ha afirmat que la institució estarà al costat de l'Icab per treballar junts i ha remarcat la importància de la col·laboració entre administracions locals i nacionals, també amb la societat civil, en aquesta matèria.