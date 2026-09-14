Prieto afirma que la Xina comença a definir "el projecte de prosperitat d'aquest segle"

La cònsol general xinesa a Barcelona valora la tradició industrial catalana
BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha afirmat que Àsia, i especialment la Xina, han començat a definir "el projecte de prosperitat d'aquest segle" per a Catalunya, en el conjunt d'Espanya i la Unió Europea.
Ho ha dit aquest dilluns en la inauguració de la Cimera Anual de Cooperació Empresarial Catalunya-Xina, en la qual també han participat la cònsol general de la Xina a Barcelona, Meng Yuhong, i el president de la Fundació Economia i Empresa, Oriol Amat, i que serà clausurada pel conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper.
Prieto ha afegit que la Xina "ha de ser aliada i un component essencial en el desenvolupament econòmic" de les economies catalana i espanyola, i ha valorat que les empreses catalanes tenen relació amb la Xina des d'abans que es popularitzés com un mercat amb el qual cooperar.
Ha explicat que aquesta relació empresarial es concreta en la capacitat de trobar socis comercials fiables, la manera per accedir a un mercat determinat i la tecnologia i els recursos humans necessaris per impulsar aquests projectes.
Ha subratllat que "la confiança és molt important per a la Xina", ha afegit que és una cosa que es treballa amb el temps i amb intercanvis, i ha destacat que aquesta confiança ja existeix entre les economies xinesa i catalana, amb exemples com la col·laboració entre Ebro i Chery.
MENG YUHONG
La cònsol general xinesa a Barcelona ha valorat la tradició industrial catalana i el dinamisme de l'economia catalana, que ha definit com "un cos econòmic bastant potent a Europa".
Ha explicat que fòrums com el d'aquest dilluns serveixen per construir "una plataforma que reflexioni" sobre com crear una cadena de valor més completa perquè la cooperació entre tots dos mercats creixi en el futur.
Ha subratllat les reiterades visites del president del Govern central, Pedro Sánchez, al país asiàtic en els últims anys, que han servit per "poder prendre decisions més correctes perquè tots dos països es puguin beneficiar".
Per la seva banda, Amat ha destacat que la Xina és una de les principals potències econòmiques mundials i un "actor fonamental en àmbits que transformen" l'economia catalana.
Ha explicat que la relació amb la Xina té un gran potencial i que s'ha d'afrontar des d'una perspectiva "que vagi més enllà de les xifres", ja que es tracta d'inversió, implantació empresarial o creació conjunta de valor, entre d'altres.
QUART SOCI COMERCIAL
El mànager d'Intel·ligència Estratègica d'Acció, Antoni Fita, ha presentat un informe sobre la relació comercial de Catalunya i la Xina, i ha subratllat que el país asiàtic és el quart soci comercial de Catalunya i el segon proveïdor d'importacions.
Ha destacat que, des de l'entrada de la Xina a l'Organització Mundial del Comerç (OMC) el 2001, les exportacions catalanes s'han multiplicat per 10 i les importacions, per 7.
A més a més, ha detallat que el 36% de les empreses espanyoles que van exportar regularment a la Xina el 2025 eren catalanes, que van sumar el 26% de les exportacions espanyoles al país asiàtic.