Prieto afirma que els informes de vulnerabilitat són la "clau" del procés de regularització

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha afirmat aquest dilluns que els informes de vulnerabilitat són la "clau" del procés de regularització de migrants i ha assenyalat que s'ha elaborat una llista d'entitats col·laboradores que poden elaborar aquests informes i que estan animant més entitats a participar-hi.
De la documentació necessària, ha recordat que l'informe de vulnerabilitat és "obligatori" i que els antecedents penals també han de constar, ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Sobre les cues a les oficines d'atenció a la ciutadania, Prieto ha reiterat que el termini fins al 30 de juny permetrà que totes les sol·licituds es puguin respondre però que "és impossible dir a la gent que esperi, perquè la gent té masses somnis pendents de poder complir".
Ha explicat que entre 120.000 i 150.000 persones treballen en l'economia submergida a Catalunya.
Ha expressat que el recinte firal de La Farga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) és un "model d'èxit" que està atorgant 2.000 certificats al dia.