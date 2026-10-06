PreZero gestionarà els residus generats a l'Spotify Camp Nou i a la Ciutat Esportiva del Barça

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
PreZero i el FC Barcelona han arribat a un acord perquè l'empresa gestioni els residus generats a l'Spotify Camp Nou i a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i que els dos recintes siguin "residu zero", informa en un comunicat aquest dimarts.
El segell 'Residu Zero' està certificat per Aenor, que garantirà que més del 90% dels residus generats tinguin una segona vida i evitarà que vagin a parar a l'abocador.
La companyia preveu elaborar una anàlisi detallada del flux de residus dins l'estadi i la Ciutat Esportiva per "optimitzar-ne la separació per origen i definir una nova logística de recollida selectiva".
El director de l'àrea de sostenibilitat del FC Barcelona, Jordi Portabella, ha explicat que la sostenibilitat és un dels tres pilars del pla estratègic del club i ha assegurat que l'Spotify Camp Nou "n'és un clar exemple".
El director de Negoci Industrial de PreZero, Pablo Caballero, ha destacat que l'estadi blaugrana "a més de ser l'estadi més gran d'Europa, també serà un referent internacional en economia circular".