El preu del petroli s'enfonsa un 13%, fins a 95 dòlars, després d'acordar els EUA i l'Iran un alto el foc temporal

MADRID 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El preu del petroli Brent, de referència a Europa, es desplomava més d'un 13% a les 7.20 hores d'aquest dimecres, cotitzant a l'entorn dels 95 dòlars per barril, després de l'alto el foc de dues setmanes acordat pels Estats Units i l'Iran tan sols dues hores abans que vencés l'ultimàtum llançat pel president nord-americà, Donald Trump.
Per la seva banda, el barril de cru West Texas Intermediate (WTI), de referència als Estats Units, s'abaratia més d'un 14% i se situava en els 96,6 dòlars per barril.
La forta baixada del preu del petroli, que encara es troba per sobre dels 72 dòlars per barril previs a la guerra a l'Iran, es produeix després que Trump hagi acceptat suspendre els atacs contra Iran per un període de dues setmanes, sempre que el país centreasiàtic accepti l'obertura "total, immediata i segura" de l'estret d'Ormuz.