El preu mitjà del lloguer a Catalunya es redueix interanualment un 4,9%, un 8,9% a Barcelona

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha avançat aquest dimarts algunes dades sobre el preu mitjà del lloguer mitjà en el primer trimestre del 2025, i ha afirmat que a Catalunya s'ha produït una reducció interanual del 4,9%, i del 8,9% a la ciutat de Barcelona.

En una roda de premsa després del Consell Executiu d'aquest dimarts, ha afirmat que les dades són bones i que demostren que la contenció de les rendes de lloguer i les diferents mesures legislatives que s'han pres en aquest sentit funcionen, i que "no implica una reducció del nombre de contractes de lloguer que es continuen signant".

Ha detallat que en el primer trimestre del 2025 hi ha hagut un creixement en termes absoluts de 3.112 contractes de lloguer a Catalunya (423 a Barcelona), i que en relació amb fa un any, hi ha 11.807 llars més en situació de lloguer a Catalunya (7.865 a municipis declarats de mercat tensionat, i 1.202 a Barcelona).