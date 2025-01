El preu de l'oli d'oliva verge extra segueix la tendència a la baixa, en 4,2 euros per litre a l'inici del 2025

SEVILLA 11 gen. (EUROPA PRESS) -

El preu de l'oli d'oliva verge extra continua la tendència a la baixa i, en la primera setmana del 2025, estava en 4,2 euros per litre, segons l'informe de seguiment d'aquest sector a Andalusia elaborat per l'Observatori de Preus i Mercats de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Aigua i Desenvolupament Rural, consultat per Europa Press.

D'aquesta manera, la primera setmana del 2025 ha seguit la tònica de les anteriors, amb escasses operacions en origen amb preus que s'han mantingut relativament estables en les tres categories. Per la seva banda, les quantitats comercialitzades per les entitats que col·laboren amb l'Observatori de Preus i Mercats van ser inferiors a les de la setmana anterior.

En total, aquesta setmana es van fer operacions per 435 tones quant a l'oli d'oliva total. D'aquesta quantitat, 310 tones eren verge extra, 75 tones eren per a oli d'oliva verge i 50 tones per a verge llampant.

A nivell provincial, durant la primera setmana del 2025 les entitats que col·laboren amb l'Observatori de Preus i Mercats van fer operacions en origen a les províncies de Còrdova, Granada i Jaén. Els preus mitjans registrats van estar entre 3,992 i 4,450 euros per quilo en verge extra, en 3,770 euros per quilo en verge i entre 3,000 i 3,300 euros per quilo en llampant.