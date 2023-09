El preu de la llum cau aquest dissabte un 3,3%, fins als 102,33 euros/MWh

MADRID, 1 set. (EUROPA PRESS) -

El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista baixarà el dissabte, 2 de setembre, un 3,3% pel que fa aquest divendres, fins als 102,33 euros per megavat hora (MWh).

Per franges horàries, el preu màxim, de 131,31 euros/MWh, es registrarà entre les 21.00 i les 22.00 hores, mentre que el preu mínim es donarà entre les 15.00 i les 16.00 hores, amb 79,45 euros/MWh, segons les dades provisionals de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) recollits per Europa Press.

A aquest preu mitjà del 'pool' se sumaria la compensació a les gasistes, que ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, malgrat estar al mercat lliure, tenen una tarifa indexada, però que se situa novament als 0 euros/MWh, situació que es repeteix des del passat 27 de febrer.

La denominada 'excepció ibèrica' es va estendre fins al proper 31 de desembre, després de l'acord aconseguit per Espanya i Portugal amb la Comissió Europea.

Així, es perllongava set mesos, fins a final d'aquest any, i no s'excloïa que pogués prorrogar-se més temps si aquest marc també s'augmentava.

En concret, l'acord no només representava una extensió de l'excepció ibèrica que ja s'aplicava, sinó que implicava alguns ajustos per acomodar-ho, com la referència de preus, que fins llavors s'incrementava en cinc euros al mes, i passava a ser més suau.

A l'acord original, el citat preu de referència per al gas tenia un valor mitjà de 48,8 euros/MWh: era de 40 euros/MWh durant sis mesos, elevant-se 5 euros/MWh cada mes a partir de llavors. S'incrementa en 1,1 euros/MWh des de l'abril passat, per concloure en 65 euros/MWh.

Actualment, el mecanisme porta sense tenir efecte sobre els processos de cassació marginal als mercats majoristes des de finals de febrer a causa del descens del preu del gas natural per sota dels llindars fixats per a la seva aplicació, però, en cas necessari, la pròrroga permetrà mantenir un preu raonable, no tan depenent de l'evolució del gas natural.