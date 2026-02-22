El preu del lloguer a Catalunya puja un 0,8% a les zones tensionades i creix per sota de la inflació

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 febr. (EUROPA PRESS) -
El preu del lloguer als municipis de Catalunya declarats zona tensionada s'ha mantingut estable amb una pujada del 0,8%, una xifra que se situa per sota de la inflació acumulada del 3,1% segons les dades del tercer trimestre de 2025 publicades per l'Incasòl.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha detallat que a Barcelona ciutat els preus han baixat un 3,3% acumulat des de principis de 2024, mentre que a les localitats sense regulació el cost de l'arrendament ha pujat un 5,7%, informa la Generalitat en un comunicat aquest diumenge.
Durant aquest període, el preu mitjà mensual s'ha fixat en 1.153 euros a la capital catalana i en 894 euros a la resta de zones amb mercat tens, una tendència que trenca amb la sèrie històrica anterior a la contenció on els increments sempre superaven l'IPC.
El mercat ha registrat un saldo positiu de 1.584 nous contractes de lloguer habitual a Catalunya, dels quals 1.181 se situen en municipis tensionats, mentre que els contractes de temporada han anotat el seu segon menor creixement des de l'entrada en vigor de la norma.
El preu mitjà del lloguer al conjunt del país durant aquest tercer trimestre s'ha situat en 876,83 euros.