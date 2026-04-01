El preu de l'habitatge usat creix un 13,4% a Catalunya en el primer trimestre

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El preu de l'habitatge usat a Catalunya ha augmentat un 13,4% interanual el primer trimestre de l'any, fins a arribar als 2.827 euros el metre el quadrat, segons les dades del portal immobiliari Idealista.
Totes les províncies catalanes han registrat un augment del preu de l'habitatge usat, amb l'alça més destacada a Lleida, un 13% més que el primer trimestre de fa un any, seguida de Barcelona (+12,4%), Tarragona (+12%) i Girona (+10,8%), informa la plataforma aquest dimecres en un comunicat.
Entre les capitals, la ciutat de Barcelona manté el preu màxim per metre quadrat, en 5.176 euros, un 7,7% més que l'any anterior i "un nou màxim històric", mentre que els preus també han augmentat un 15,2% interanual a Lleida (1.507 euros el metre quadrat), un 7,1% a Tarragona (2.242 euros el metre quadrat) i un 6,4% a Girona (2.685 euros el metre quadrat).
Malgrat l'alça, el portaveu d'Idealista Francisco Iñareta ha destacat un possible estancament en l'oferta d'habitatge en els últims mesos, motivat pels alts preus i un enduriment de les condicions creditícies, que "podrien estar provocant la retirada de part de la demanda del mercat que es començaria a manifestar en una baixada en el nombre d'operacions".
La incertesa política i econòmica, ha afegit, tampoc no ha afavorit l'"alegria" en les compres dels últims 2 o 3 anys, tot i que també valora que encara cal esperar algun trimestre per veure si es confirma aquesta tendència.