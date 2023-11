El preu de l'habitatge es manté a l'alça mentre les hipoteques i les compravendes baixen, segons Idealista

BARCELONA, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

El preu de l'habitatge es manté a l'alça, mentre que les hipoteques i les compravendes baixen, una situació que Idealista qualifica d'"aparentment contradictoria" en la seva anàlisi sobre les tendències del sector immobiliari.

Segons explica el portal immobiliari aquest divendres en un comunicat, les caigudes de preus anunciades per al 2023 no han arribat i el cost de comprar un habitatge a Espanya s'ha incrementat un 7% en l'últim any.

"En alguns mercats molt dinàmics com Madrid o Barcelona els preus han arribat a nivells molt elevats, la qual cosa està provocant que els increments siguin més moderats i pròxims a la inflació", explica.

Es tracta d'una tendència que veuen molt marcada a l'arc mediterrani i les Balears, on el preu va créixer un 15% a Alacant i Palma, mentre que es va quedar en un 14% a València i un 13% a Màlaga.

DEMANDA

Les grans ciutats "continuen sent un focus important de demanda, tot i que es trasllada amb força als suburbis. L'impacte de les pujades de tipus està sent inferior al que s'esperava. La demanda prèvia era alta i, tot i que una part s'ha retirat, la que s'ha quedat és encara elevada per sostenir els preus a l'alça".

Respecte a les compravendes, Idealista afirma que el 2023 es tancarà lleugerament per sota dels 600.000 habitatges venuts, "la qual cosa suposarà un descens molt rellevant d'operacions d'entre el 8% i el 10%".

"Per al 2024 és probable que assistim a un panorama continuista, atès que no hi ha previsió d'una aparició sobtada de grans borses d'habitatges a les zones amb més demanda", afegeixen.

HIPOTEQUES

El nombre d'hipoteques ha registrat un "descens significatiu", i tancarà previsiblement el 2023 amb una caiguda superior al 25% interanual, amb preus que s'han continuat encarint fins a arribar a nivells no vists des del 2016".

Idealista afirma que llogar un habitatge és, a tancament del mes de novembre, un 9,2% més car que fa un any, arribant als 11,9 euros/m2, xifra que als grans mercats és encara més alta ja que "arriba al 21,6% a València, el 19,3% a Palma; 15,2% a Màlaga; 14,4% a Barcelona o el 12,4% a Madrid".

L'oferta d'habitatges de lloguer permanent ha baixat un 12% en el mateix temps i continua caient en els principals mercats, i s'ha arribat a reduir un 26% a Madrid, un 23% a Màlaga i un 12% a Barcelona.