El preu de l'habitatge lliure es dispara a Catalunya un 11,6% en el segon trimestre

MADRID 5 set. (EUROPA PRESS) -
El preu de l'habitatge lliure es va disparar a Espanya un 12,7% (un 11,6% a Catalunya) en el segon trimestre de l'any en relació amb el mateix període del 2024, i ha registrat així l'alça interanual més gran des de l'inici de la sèrie històrica, el primer trimestre del 2007, quan va pujar un 13,1%, segons l'índex de preus d'habitatge (IPH) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicat aquest divendres.
Amb la pujada del segon trimestre, superior al mig punt que es va experimentar en els tres primers mesos de l'any, el preu de l'habitatge lliure acumula 45 trimestres consecutius d'augments interanuals.
Segons Estadística, el preu de l'habitatge nou va pujar un 12,1% interanual en el segon trimestre, una dècima menys que el trimestre anterior, mentre que el preu de l'habitatge usat es va disparar un 12,8%, taxa mig punt superior a la del trimestre previ i la més elevada en 18 anys, concretament des del primer trimestre del 2007.
Totes les comunitats i les dues ciutats autònomes van presentar en el segon trimestre taxes interanuals positives en el preu de l'habitatge lliure i totes a més van ser de dos dígits.
Les pujades de preus més importants es van produir a Múrcia, amb un increment del 14,6%; Aragó i La Rioja (+13,7%); Castella i Lleó i Andalusia (+13,6%), i Astúries, que va elevar els preus un 13,5% en relació amb el segon trimestre de l'any passat.
Per la seva banda, els increments més moderats en el preu de l'habitatge lliure es van donar a Cantàbria (+10,8%), Castella-la Manxa (+11,3%); les Canàries i Catalunya (+11,6%), i les Balears (+11,7%).