El preu de l'habitatge a Catalunya puja un 9,70% respecte a l'any passat

BARCELONA, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

L'informe anual de preus de venda de pisos.com indica que el preu de l'habitatge a Catalunya ha pujat un 9,70% respecte a l'any passat i que el desembre del 2024 va tenir un preu mitjà de 2.990 euros per metre quadrat, un augment del 2,96% respecte al novembre, segons un comunicat del portal immobiliari aquest dimarts.

Catalunya ha estat la quarta autonomia més cara durant el 2024, per darrere les Balears (4.931 euros per metre quadrat), entre d'altres, i Barcelona (13,72%) ha estat la ciutat de Catalunya que ha tingut una pujada més important aquest any.

D'altra banda, Ripoll (Girona) ha estat el municipi català que més ha retrocedit (-10,55%) i Sitges (Barcelona) ha estat l'onzena localitat més cara del país (5.532 euro/metre quadrat).

El director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font, ha assegurat que hi ha "una clara descompensació entre l'oferta i la demanda, la qual cosa sumat a un finançament cada vegada més atractiu", converteix les pujades de preu en un fet habitual dins el mercat immobiliari, ha dit.

Segons Font, "invertir en maó a Espanya és una aposta segura, però no s'ha d'oblidar que garantir l'accés a un habitatge ha d'estar per sobre del mer fet de fer negoci".

L'HABITATGE A BARCELONA PUJA A TOTS ELS DISTRICTES

Amb 5.373 euros per metre quadrat el desembre del 2024, Barcelona ha estat la tercera capital de província més cara d'Espanya, mentre que al costat contrari s'ha situat Lleida (1.413 euro/metre quadrat), que ha estat la cinquena més assequible del país.

A Barcelona, el preu per metre quadrat per districtes també ha pujat respecte a l'any anterior: els d'Horta-Guinardó un 19,54%, els de Sant Martí un 18,88% i els de Nou Barris un 17,74%.

A més a més, Sarrià-Sant Gervasi (6.731 euro/metre quadrat), l'Eixample (6.515 euro/metre quadrat) i les Corts (5.984 euro/metre quadrat) han estat els districtes més cars, mentre que els més barats han estat Nou Barris (3.110 euro/metre quadrat), Sant Andreu (3.910 euro/metre quadrat) i Horta-Guinardó (4.170 euro/metre quadrat).