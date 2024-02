El preu de l'allotjament a Barcelona augmenta un 52% per la proximitat de l'MWC, segons eBooking

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El preu mitjà de l'allotjament a la capital catalana i l'àrea metropolitana s'ha encarit un 52% a menys d'un mes de l'inici del Mobile World Congress (MWC), segons ha informat aquest dimecres eBooking.com.

En el dia d'avui, el preu mitjà per nit puja a 190 euros, en comparació amb els 125 euros de mitjana que costa aquest 2024 passar una nit a Barcelona, explica la plataforma en un comunicat, que preveu un increment de preus a mesura que s'acosta la celebració del congrés, del 27 al 29 de febrer.

El 2023, el cost mitjà per nit va acabar sent de 312 euros, la qual cosa va representar una pujada del 227% respecte al preu mitjà aquest any, un augment que el director d'eBooking.com, Toni Raurich, atribueix al pic de demanda d'assistents nacionals i internacionals de l'MWC.