El 'Préstec Emancipació' per a joves catalans ja es pot demanar per adquirir el primer habitatge

El 'Préstec Emancipació' per finançar l'entrada del primer habitatge a joves de 18 a 35 anys (inclosos) ja es pot demanar en l'Espai Client del web del Institut Català de Finances (ICF).

Els joves han d'estar empadronats a Catalunya i cal que l'habitatge en qüestió sigui el primer que compra. L'habitatge haurà de ser la seva residència habitual, ubicar-se a Catalunya i pot ser tant d'obra nova com de segona mà.

Aquests préstecs amb condicions avantatjoses tenen en compte que pagar l'entrada és un dels principals obstacles que es troben els joves per accedir a un habitatge, fins i tot tenint ingressos estables i capacitat de pagament.

ACORD AMB BANCS PER A LA RESTA DEL FINANÇAMENT

Els Préstecs Emancipació cobreixen el 20% del valor de l'habitatge fins a un màxim de 50.000 euros, no tenen interessos ni comissions i no s'han de retornar fins que la hipoteca estigui pagada (30 anys de carència).

Estaran disponibles fins que s'esgotin els fons. La Generalitat de Catalunya hi destinarà 500 milions d'euros en cinc anys (2025-2029), és a dir, 100 milions d'euros per any.

Si l'ICF considera que el jove és solvent per retornar el préstec, el sol·licitant tindrà sis mesos per signar la hipoteca pel 80% restant, amb un dels bancs del programa: Arquia, Banc Sabadell, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Caixa Enginyers, Caixa Guissona i Laboral Kutxa.

Qui sol·liciti el préstec a l'ICF no pot tenir impagaments ni deutes significatius. L'ICF estudiarà cada cas per avaluar si és solvent.

SERÀ SEMPRE UN HABITATGE PROTEGIT

Els habitatges finançats passaran a ser protegits (HPO) amb caràcter permanent, amb un doble objectiu: facilitar l'adquisició del primer habitatge i fer créixer el parc català d'HPO.

Si l'habitatge es vol vendre algun dia, el preu es limitarà al preu amb què es va comprar, sumant la inflació i el cost de determinades reformes, per garantir que la persona recuperi la inversió i, alhora, que l'habitatge continuï sent assequible.