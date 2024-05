Presos de Quatre Camins (Barcelona) i estudiants de la UPF competeixen en un concurs d'oratòria

BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El grup guanyador de la lliga de debat de la presó de Quatre Camins (Barcelona), de nom Camins Lliures, i l'associació de debat Rethorica de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) han competit aquest dimarts en un concurs d'oratòria sobre el tema: "Si volem la pau, cal estar preparats per a la guerra?".

Els presos han defensat arguments a favor i els estudiants en contra, la competició s'ha fet al campus Ciutadella de la UPF (on els interns han assistit com a sortida programada) i forma part d'un projecte de la UPF i la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria "per fomentar la cultura a les presons", informa el departament en un comunicat.

El jurat l'han format la periodista Anna Vallhonesta, el delegat d'estudiants de la UPF, Roger Cuartielles, i l'estudiant Amaia Garrell, els qui han declarat guanyador per unanimitat l'equip Camins Lliures i han destacat "l'alt nivell que han demostrat els dos contrincants, tant pel contingut com per la forma, el bon ritme i el bon to de totes les intervencions".