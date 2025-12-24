Presó sense fiança per a 1 dels 3 detinguts pel mort a Molins de Rei (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 des. (EUROPA PRESS) -
El jutge ha dictat aquest dimecres presó provisional, comunicada i sense fiança per a un dels tres detinguts per la seva presumpta relació amb la mort d'un home per arma blanca a Molins de Rei (Barcelona) diumenge de matinada.
Per als altres dos ha imposat mesures cautelars, i la causa segueix oberta per homicidi, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) aquest dimecres en un comunicat.
Els tres havien passat a disposició del jutjat de guàrdia de Sant Feliu de Llobregat, després que els Mossos d'Esquadra els detinguessin dilluns a la nit a Sant Feliu i Torrelles de Llobregat.
Sobre les 4 de la matinada de diumenge, els Mossos van rebre l'avís que hi havia un cadàver al carrer: Mossos, Guàrdia Urbana de Molins i Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi van confirmar que hi havia una persona morta amb signes de violència.
La DIC de la Regió Policial Metropolitana Sud es va encarregar de la investigació.