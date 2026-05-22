Presó provisional i sense fiança per a l'acusat de matar la seva exparella a Figueres

GIRONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
El magistrat del tribunal d'instància de Figueres (Girona), en funcions de guàrdia, ha acordat aquest divendres la presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi dolós i trencament de condemna per a l'acusat presumptament de matar la seva exparella en una plaça de Figueres (Girona).
En un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), expliquen que el diumenge 17 de maig es va detenir l'investigat per maltractament a la seva exparella, i com recull la interlocutòria, en l'atestat constava que no s'apreciava "risc en la víctima de patir una agressió física greu".
L'endemà, a la plaça de violència sobre la dona es va celebrar un judici de conformitat que recull l'acord entre la fiscalia i l'acusat, a una pena de 6 mesos de presó (amb suspensió d'ingrés) i ordre d'allunyament.