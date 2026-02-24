Presó provisional sense fiança per al detingut per agredir una persona sense llar a Girona

GIRONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
La magistrada del jutjat de guàrdia de Girona ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per agredir una persona sense llar a Girona el cap de setmana passat.
La causa està oberta per un delicte de temptativa d'homicidi i atemptat contra agents de l'autoritat, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat d'aquest dimarts.
Els fets van ocòrrer diumenge cap a les 8 hores, al passeig d'Olot, al barri de Santa Eugènia de Girona, quan els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que un home estava pegant una persona al terra.
L'agressor va intentar fugir i, en ser interceptat per la policia, va agredir els agents, si bé finalment va ser detingut.
La víctima es troba a la UCI de l'Hospital Josep Trueta de Girona, greu però estable i amb pronòstic reservat.