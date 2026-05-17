Presó provisional i sense fiança per a un detingut a Lleida per un robatori amb violència

LLEIDA 17 maig (EUROPA PRESS) -
El titular de la plaça 2 del Tribunal d'Instància de Lleida ha ordenat l'ingrés a la presó provisional comunicada i sense fiança per a un detingut divendres a Lleida per un robatori amb violència amb "instrument perillós" en grau de temptativa.
Així ho ha comunicat aquest diumenge el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
Segons un comunicat de l'Ajuntament de Lleida, la Guàrdia Urbana, en col·laboració amb els Mossos, van detenir divendres a la tarda a un home de 56 anys per un presumpte intent de robatori amb un arma de foc "simulada" en un supermercat del carrer Baró de Maials, sense que cap persona resultés ferida; i els Mossos s'encarreguen de la investigació.